27.03.22 12:32 Есть основания полагать, что Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины, - Буданов (1)

Цензор.Нет 2022.03.27 14:02
Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий.
Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства
обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть
Украины Путин уже меняет главные оперативные направления - это юг и восток.
Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для
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