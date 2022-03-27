27.03.22 12:32 Есть основания полагать, что Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины, - Буданов (1)

Цензор.Нет 2022.03.27 14:02

Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ. "После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления - это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для