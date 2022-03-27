В бою за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу (4)

Спорт.ua 2022.03.27 17:37
Максим Кагал защищал Украину в составе полка "Азов"
27.03.2022 17:22
Украинский кикбоксер Максим Кагал, который защищал родину в составе отряда
специального назначения "Азов", погиб в бою за Мариуполь.
"Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим", - написал
тренер Максима Олег Скирта.
Кагал является первым чемпионом мира по кикбоксингу ISKA среди взрослых в
составе сборной команды Украины.
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