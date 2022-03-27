В бою за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу (4)

Спорт.ua 2022.03.27 17:37

Максим Кагал защищал Украину в составе полка "Азов" 27.03.2022 17:22 Украинский кикбоксер Максим Кагал, который защищал родину в составе отряда специального назначения "Азов", погиб в бою за Мариуполь. "Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим", - написал тренер Максима Олег Скирта. Кагал является первым чемпионом мира по кикбоксингу ISKA среди взрослых в составе сборной команды Украины.