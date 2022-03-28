Кабмин до 31 марта ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках "еПоддержки" (24)

Антирейд 2022.03.28 12:11

28.03.2022 - 10:20 от Roman Кабинет министров до 31 марта ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках "еПоддержки", свидетельствует правительственное постановление от 24 марта 2022 года No353 на "Урядовом портале". "Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы "еПоддержка" является 31 марта 2022 года", - говорится в постановлении.