В Энергодаре местный коллаборант заявил о создании "совета самоорганизации города" (1)

Николаевский центр журналистских расследований 2022.03.27 19:26

Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram "Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации города"", - записал предатель видео для горожан.