В Энергодаре местный коллаборант заявил о создании "совета самоорганизации города" (1)

Николаевский центр журналистских расследований 2022.03.27 19:26
Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что
создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять
функции городской власти, и объявил себя его руководителем.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram
"Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с
27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации
города"", - записал предатель видео для горожан.
ЭНЕРГОДАР, ОРЛОВ, ЮРИСДИКЦИЯ, ОККУПАНТ, САМООРГАНИЗАЦИЯ, СОВЕТ, Орлов
, Шевчик
, Украина
, Россия
, Запорожье