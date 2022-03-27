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В Энергодаре местный коллаборант заявил о создании "совета самоорганизации города"

В Энергодаре местный коллаборант заявил о создании "совета самоорганизации города" (1)

Николаевский центр журналистских расследований 2022.03.27 19:26
Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram "Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации города"", - записал предатель видео для горожан.
ЭНЕРГОДАР, ОРЛОВ, ЮРИСДИКЦИЯ, ОККУПАНТ, САМООРГАНИЗАЦИЯ, СОВЕТ, Орлов, Шевчик, Украина, Россия, Запорожье

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