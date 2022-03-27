27-Mar-2022 20:31 Южная правда Владимир Зеленский дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам (2)

Южная правда 2022.03.27 23:26

Владимир Зеленский дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам. С президентом Украины разговаривали главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь (он также передал Зеленскому один вопрос от главреда "Новой газеты", нобелевского лауреата Дмитрия Муратова) и специальный корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев (не