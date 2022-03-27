В Будапеште выставили 300 пар обуви в память о погибших в Драмтеатре мариупольцах (1)

Преступности.нет 2022.03.27 20:10

27.03.2022 19:53 В воскресенье, 27 марта, в столице Венгрии состоялась акция памяти погибших жителей Мариуполя, которые прятались от вражеских обстрелов в бомбоубежище местного Драмтеатра. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Акция в Будапеште состоялась возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память венгерских евреев, убитых нацистами в ходее Второй