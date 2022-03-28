В Киеве запустили полноценный кольцевой маршрут электрички: схема и цена (19)

Информатор 2022.03.28 12:53

Создано 28.03.2022 Укрзалізниця реагирует на популярность шаттла Дарница - Святошино и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева. Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала. Кроме того, электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта усложнено.