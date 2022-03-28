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В Киеве запустили полноценный кольцевой маршрут электрички: схема и цена

В Киеве запустили полноценный кольцевой маршрут электрички: схема и цена (19)

Информатор 2022.03.28 12:53
Создано 28.03.2022 Укрзалізниця реагирует на популярность шаттла Дарница - Святошино и продлевает его маршрут полноценным кольцом вокруг Киева. Это позволит жителям левого берега от Воскресенки до Левобережного массива, Дарницы и Березняков безопасно и быстро добраться до центрального вокзала. Кроме того, электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта усложнено.
ЭЛЕКТРИЧКА, ДАРНИЦА, БОРЩАГОВКА, ВЫДУБИЧИ, БЕРЕЗНЯК, МАРШРУТ, Берег, Киев

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