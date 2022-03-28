28.03.22 00:11 Враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам", - Залужный (11)

Цензор.Нет 2022.03.28 00:32

В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "российским пленникам". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ. "Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.