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Фокус: Украина

28.03.22 00:11 Враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам", - Залужный (11)

Цензор.Нет 2022.03.28 00:32
В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "российским пленникам". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ. "Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.
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