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Фокус: Украина

28.03.2022 :: 10:22 В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем

28.03.2022 :: 10:22 В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем (28)

Транспортный бизнес 2022.03.28 12:41
Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА. Соответствующие фото были опубликованы в Twitter компании, передает "Укринформ". Национальная беспилотная боевая авиационная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко"), сказал технический директор Сельчук Байрактар. "MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать
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