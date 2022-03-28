28.03.2022 :: 10:22 В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем (28)

Транспортный бизнес 2022.03.28 12:41

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА. Соответствующие фото были опубликованы в Twitter компании, передает "Укринформ". Национальная беспилотная боевая авиационная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко"), сказал технический директор Сельчук Байрактар. "MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать