28.03.2022 :: 10:22 В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем (28)

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- Создатель беспилотников Bayraktar представил новый БПЛА с украинским реактивным двигателем : Николаевский центр журналистских расследований 12:26
- Bayraktar презентован с украинским двигателем : Finance.UA 12:33
- Создатель беспилотников Bayraktar представил новый БПЛА с украинским реактивным двигателем : Преступности.нет 11:40
- Создатели Bayraktar представили новый беспилотник с украинским двигателем : Fin.org.ua 11:34
- 28.03.2022 в 11:17 Создатель Bayraktar презентовал новый БПЛА с украинским двигателем : InfoResist.org 11:30
- Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем : РИА Мелитополь 11:26
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- 09:54 28 Мар 2022 В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем : Рубрика 10:30
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- Турецкая компания Baykar Makina представила новый Bayraktar MIUS с украинским двигателем : 24 канал 08:00
- В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем : ТСН.ua 07:46
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- В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем : Goodnews.ua 07:23
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