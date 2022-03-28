07:07 28.03.2022 ВСУ продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях (41)

Интерфакс-Україна 2022.03.28 07:15

Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Фейсбук в понедельник утром. В частности, продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.