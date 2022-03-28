07:07 28.03.2022 ВСУ продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях (41)

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- Генштаб: "Враг пытается прорвать оборону вокруг Киева" : Спорт.ua 09:37
- 28.03.2022 в 09:21 Генштаб: Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Киева : InfoResist.org 09:30
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- ВСУ сдерживают оккупантов, которые пытаются прорвать оборону Киева - Генштаб : РИА Мелитополь 09:26
- Российские военные пытаются прорвать оборону на подступах к столице - Генштаб : ZN,UA 09:17
- 33-й день войны: что происходит на фронтах : Одесская жизнь 09:12
- ВСУ не дают оккупантам продвигаться: Генштаб об обстановке на начало 33-го дня войны : Одесса-Медиа 09:12
- В Генштабе рассказали об атаках, которые удалось отбить за минувшие сутки : Realist.online 09:11
- 28.03.2022 08:54 Войска РФ пытаются прорвать оборону Киева, но не несут потери : ДонПресс 09:03
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- 28-Mar-2022 07:26 Южная правда Утренняя военная оперативная сводка Генштаба за 28 марта : Южная правда 08:26
- Враг пытается прорвать оборону Киева - Генштаб : DailyUA 08:25
- Бои продолжаются вблизи Изюма, оккупанты штурмуют Верхнеторецкое - Генштаб : Новое Время 08:16
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- Оккупанты пытаются прорвать оборону Киева : Online.ua 08:14
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