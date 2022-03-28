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07:07 28.03.2022 ВСУ продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях (41)

Интерфакс-Україна 2022.03.28 07:15
Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Фейсбук в понедельник утром. В частности, продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.
ГУЛЯЙПОЛЕ, КАМЕНКА, ЗАПОРОЖЬЕ, ГЕНШТАБ, ОККУПАНТ, ВОЛЫНСКИЙ, Украина, Запорожье, Киев, Россия, Донецк, Луганск, Харьков

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