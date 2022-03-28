Над Киевом сбили крылатую ракету: из-за осколка начался пожар (27)

Вести-UA 2022.03.28 11:51

Конкретное место падения обломков военной техники не разглашается Илькив Северин, Вести-UA.net Сегодня, 11:24 / Автор: Апостроф Остатки сбитой над Киевом крылатой ракеты стали причиной возгорания частного дома в столице. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram-канале. Инцидент произошел 27 марта в 23:12 - в это время позвонили в Службу спасения и сообщили о пожаре в Дарницком районе столицы.