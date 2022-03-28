Страны Большой Семерки не будут платить за российский газ в рублях (45)

Iнше ТВ 2022.03.28 21:36

21:28 28.03.2022 Страны Большой Семерки заявили, что не будут платить за российский газ рублями, как хочет Кремль. Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Габек после конференции с министрами энергетики стран G7, сообщает Reuters. Министры энергетики Группы семи наиболее промышленно развитых стран отклоняют требования Кремля по поводу того, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями.