Страны Большой Семерки не будут платить за российский газ в рублях (45)

- Страны G7 отказались платить России за газ рублями : Всеукраинские вести 21:57
- Страны Большой Семерки не будут платить за российский газ в рублях : Iнше ТВ 21:36
- Страны G7 не будут платить рублями за российский газ : Измаил вечерний 20:45
- 28-Mar-2022 17:06 Страны G7 не будут платить РФ за газ в рублях : Южная правда 20:26
- "Большая семерка" отклонила требование Путина платить за газ в рублях : Телеканал "Дом" 19:47
- В странах G7 отказались платить за российский газ в рублях : Hronika.info 19:40
- Шольц отверг требование Путина расплачиваться за газ рублями : MY.UA 19:01
- G7 отклонила требование рф платить за газ в рублях: это неприемлемо : GlavPost.Com 18:37
- Страны G7 отказались платить России за газ рублями : Гордон 18:36
- "Группа семи" отвергла требование Путина об оплате газа и нефти в рублях : FaceNews 18:30
- Страны G7 не будут платить рублями за российский газ : Газета День 18:28
- Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях : World News 17:40
- Страны "Большой семерки" отклонили требования Путина платить за газ в российских рублях : КП в Украине 17:45
- Страны G7 не будут платить за российский газ в рублях : Укрудпром 17:14
- Страны Большой Семерки ответили на требования Путина по газу : Online.ua 17:13
- Страны G7 отказались выполнять требования Путина : Lenta.ua 17:08
- 16:43 28.03.2022 Страны G7 считают неприемлемым требование платить за газ рублями, призывают его не выполнять : Интерфакс-Україна 17:00
- Страны Большой Семерки отказались платить за газ в рублях : Завтра.UA 16:49
- Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях : ТСН.ua 16:46
- G7 не будет платить за газ в рублях по требованию Кремля : УНИАН 16:45
- Сегодня, 16:17 168 Страны G7 не будут выполнять ультиматум Путина об оплате за газ в рублях : ReplyUA.net 16:41
- Страны "Большой семерки" отказались платить за российский газ рублями : ОстроВ 16:40
- Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях : Хвиля 16:38
- 22 минуты назад Страны G7 отказались платить России за газ рублями : Дело.ua 16:38
- Страны G7 ответили на требование Путина покупать российский газ за рубли : НБН 16:39
- Путин поручил к 31 марта потребовать от стран ЕС оплаты за газ в рублях. ЕС и Украина против : Front News International 16:36
- Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях : Главное 16:35
- Страны Большой семерки отказались платить РФ за газ рублями : Еспресо TV 16:34
- путин поручил Центробанку и "Газпрому" до конца месяца перевести расчет за газ в рубли : Finance.UA 16:33
- 28.03.22 16:14 G7 отклонила требование России платить за газ в рублях. Это неприемлемо, - министр экономики ФРГ Хабек : Цензор.Нет 16:32
- Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях : MY.UA 16:31
- Страны G7 считают неприемлемым требование платить за газ рублями, призывают его не выполнять : Business Information Network 16:31
- Страны G7 и Киев отказались платить России за газ в рублях : Барометр Южноукраинска 16:26
- Страны G7 отфутболили путина с его газовой хитростью : Телеграф.com.ua 16:13
- Страны "Большой семерки" отказались платить за российский газ в рублях : Минфин 16:08
- Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях : УП: Економічна правда 16:04
- G7 отклонила требование России платить за газ в рублях : РБК-Україна 16:01
- 28.03.2022 в 15:55 Страны G7 не будут платить за газ в рублях : InfoResist.org 16:00
- Страны "Большой семерки" отказываются платить за российский газ в рублях : Слово і Діло 15:42
- Путин поручил Центробанку и Газпрому перевести расчет за газ в рубли: сроки : Bigmir)net Финансы 15:17
- Путин поручил Центробанку и Газпрому перевести расчет за газ в рубли до конца недели : ЛІГАБізнесІнформ 13:54
- Путин поручил перевести расчеты за газ в рубли до 31 марта : Kosatka.Media 13:51
- Не теряет надежды: Путин хочет, чтобы ему отчитывались о газовых расчетах в рублях : УП: Економічна правда 12:34
- Путин поручил Центробанку и "Газпрому" до конца месяца перевести расчет за газ в рубли : РБК-Україна 10:46