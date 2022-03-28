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Фокус: Украина

Минюст: 42 страны обратились в Гаагу из-за преступлений РФ в Украине (22)

Хвиля 2022.03.28 12:41
Министр юстиции подчеркнул, что высокопоставленные россияне боятся Гаагского трибунала "Хвиля" 28.03.2022 12:36:00 суд в Гааге Министр юстиции Денис Малюська заявил о том, что в случае признания Международным уголовным судом военных преступлений российские войска, причастные к ним, могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
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