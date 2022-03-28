Сегодня не откроют гуманитарные коридоры из-за риска провокаций со стороны оккупантов, - Верещук (36)

- Сегодня не откроют гуманитарные коридоры из-за риска провокаций со стороны оккупантов, - Верещук : Главное 13:05
- 28 марта гуманитарных коридоров не будет, возможны провокации со стороны оккупантов - Верещук : Центр журналистских расследований 12:45
- Верещук сообщила, что сегодня гуманитарные коридоры работать не будут: есть информация о провокациях со стороны оккупантов рф : World News 11:50
- Гуманитарные коридоры 28 марта открыты не будут из-за угрозы провокаций : Газета День 12:29
- Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут : Donbass.UA 12:28
- 28.03.2022 12:00 Ирина Верещук: гуманитарных коридоров в Украине сегодня не будет из-за возможных провокаций : Одессит.ua 12:12
- Из-за риска провокаций со стороны оккупантов гуманитарных коридоров 28 марта не будут открываться : Еспресо TV 12:04
- В Украине 28 марта отменили гуманитарные коридоры из-за возможных провокаций оккупантов : APnews.com.ua 12:00
- Гуманитарные коридоры 28 марта открыты не будут из-за угрозы провокаций : Версии.com 11:53
- Гуманитарные коридоры сегодня не откроют - о причинах сообщила Верещук : Телеканал "Дом" 11:47
- сегодня в 10:40 В понедельник гуманитарных коридоров не будет из-за возможных провокаций оккупантов, - Верещук : Трибун Луганска 11:44
- Гуманитарные коридоры 28 марта не откроют: есть риск провокаций : Hronika.info 11:40
- Гуманитарных коридоров 28 марта не будет: разведка предупреждает о провокациях врага : GlavPost.Com 11:37
- Верещук заявила, что гуманитарные коридоры сегодня не откроют: причина : From-UA.com 11:35
- Эвакуация отменяется: Верещук предупредила о провокациях оккупантов : Главком 11:35
- 10:32 28 Мар 2022 Сегодня гуманитарные коридоры не будут открывать: что произошло : Рубрика 11:30
- В Украине отменили все гуманитарные коридоры из-за угрозы провокаций со стороны оккупантов : Николаевский центр журналистских расследований 11:21
- Из-за возможных провокаций в Украине сегодня не будут открывать гуманитарные коридоры : Днепр Час 11:29
- "Зеленые коридоры" сегодня не откроют из-за провокации со стороны россиян, - Верещук : DsNews 11:13
- В Украине 28 марта гуманитарные коридоры решили не открывать : ZN,UA 11:17
- Эвакуация с войны: гуманитарных коридоров сегодня не будет, возможны провокации : УНИАН 11:15
- Верещук рассказала, почему 28 марта не будут работать гуманитарные коридоры : UA-Футбол 11:14
- Гуманитарных коридоров 28 марта не будет: разведка предупреждает о провокациях врага : Подробности.ua 11:10
- По соображениям безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем, - Верещук : 34 телеканал Дніпро 11:04
- 28 марта, 10:35 Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут: украинская разведка сообщила о возможных провокациях российских нацистов : Думская.net 11:03
- 28.03.22 10:49 Сегодня гуманитарные коридоры не открываем, возможны провокации со стороны оккупантов, - Верещук : Цензор.Нет 11:02
- Верещук: Гуманитарные коридоры сегодня работать не будут : Новости Донбасса 11:02
- В понедельник гуманитарных коридоров не будет из-за возможных провокаций оккупантов - Верещук : Укринформ 11:02
- Верещук: Сегодня гуманитарных коридоров не будет. Возможны провокации : КП в Украине 11:00
- 10:49 28.03.2022 Гуманитарные коридоры 28 марта открыты не будут из-за угрозы провокаций - Верещук : Интерфакс-Україна 11:00
- Гуманитарные коридоры 28 марта не откроют: возможны провокации : Завтра.UA 10:49
- Гуманитарные коридоры сегодня не откроют. Возможны провокации со стороны оккупантов, - Верещук : РБК-Україна 10:46
- 28 марта 2022, 10:30 Верещук сообщила, что сегодня гуманитарные коридоры работать не будут: есть информация о провокациях со стороны оккупантов рф : Восточный Вариант 10:45
- Из-за возможных провокаций со стороны оккупантов отменены гуманитарные коридоры 28 марта - Верещук : ОстроВ 10:40
- В понедельник без гуманитарных коридоров: разведка предупреждает о провокациях врага : Українська правда 10:40