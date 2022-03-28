Сегодня не откроют гуманитарные коридоры из-за риска провокаций со стороны оккупантов, - Верещук (36)

Главное 2022.03.28 13:05

28 марта 2022 12:31 Сегодня, 28 марта в Украине не будет происходить эвакуация людей по гуманитарным коридорам из-за высокого риска провокации на маршрутах со стороны оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук. "Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров.