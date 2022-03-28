Из-за боевых действий вблизи Киева часть домов на правом берегу Днепра осталась без света (24)

DsNews 2022.03.28 12:46

Из-за боевых действий возле Киева снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу столицы. Энергетики оперативно переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры понедельник, 28 марта 2022, 12:35 Часть домов на правом берегу Днепра в Киеве осталась без света / Pixabay Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации, передает "ДС".