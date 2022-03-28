Из-за боевых действий вблизи Киева часть домов на правом берегу Днепра осталась без света (24)

- Из-за боевых действий вблизи Киева часть домов на правом берегу Днепра осталась без света : DsNews 12:46
- 2022.03.28 Часть жителей Киева сидит без электроэнергии из-за боевых действий в пригороде : RUpor.info 12:42
- В Киеве в результате боевых действий повреждены высоковольтные линии, часть правого берега столицы осталась без света, - КГГА : Еспресо TV 12:34
- Из-за боевых действий 82 тысячи абонентов в Киевской области остались без электричества : Флот2017 12:34
- КГГА: часть правого берега Киева из-за боевых действий осталась без света - 82 тыс. потребителей : Сайт Александра Дубинского 12:32
- 28.03.22 12:01 Из-за боевых действий возле Киева повреждены две высоковольтные линии, часть домов на правом берегу Днепра без электроэнергии, - КГГА : Цензор.Нет 12:32
- Повреждены высоковольтные линии: на правом берегу Киева частично нет света : Вести.ua 12:15
- В результате боевых действий под Гостомелем у 82 тыс. киевлян снова пропал свет : Український Бізнес Ресурс 12:14
- На Правом берегу Киева люди сидят без света из-за боевых действий: когда проведут ремонтные работы : Новини Live 12:10
- Из-за боевых действий под Киевом часть домов на правом берегу столицы - без света : Українська правда 12:10
- Часть правого берега Киева снова без света из-за боевых действий в пригороде : APnews.com.ua 12:00
- Часть правого берега Киева осталась без света из-за боев под столицей - КГГА : UATV 11:49
- Тысячи жителей Киева остались без света из-за обстрелов: список районов : Сегодня.ua 11:47
- Более 80 тысяч киевлян остались без света из-за обстрелов : УНИАН 11:46
- Из-за боевых действий под Киевом на правом берегу столицы часть домов осталась без электроэнергии : Укрудпром 11:44
- 28.03.2022 :: 11:40 В Киеве из-за боевых действий повреждены две высоковольтные линии, часть правого берега - без электроэнергии : Транспортный бизнес 11:41
- Март, 28 в 11:29 В Киеве из-за обстрелов часть правого берега осталась без света - КГГА : ICTV Факти 11:36
- Из-за боевых действий под Киевом на правом берегу столицы часть домов осталась без электроэнергии : Fin.org.ua 11:34
- В Киеве из-за боевых действий повреждены две высоковольтные линии, часть правого берега - без света : Укринформ 11:32
- В Киеве повреждены две высоковольтные линии. Без света остались 82 тысячи абонентов : РБК-Україна 11:31
- Из-за боевых действий у Киева повреждены высоковольтные линии. Часть домов на правом берегу осталась без света : Страна.ua 11:31
- Из-за боевых действий возле Киева повреждены две высоковольтные линии: 82 тысячи людей без света : 24 канал 11:30
- 11:18 28.03.2022 Из-за боевых действий под Киевом на правом берегу столицы часть домов вновь без электроэнергии : Интерфакс-Україна 11:30
- Часть Киева снова осталась без света из-за боев возле города : Слово і Діло 11:12