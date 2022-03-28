Украинские разведчики рассекретили имена и паспортные данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе (31)

- Каждый европеец должен знать их, - разведка опубликовала список сотрудников ФСБ России : Повінь.com.ua 20:37
- Каждый европеец должен знать их, - разведка опубликовала список сотрудников ФСБ России : Новости без границ 20:10
- ГУР опубликовала список агентов ФСБ россии, действующих в Европе : Наша Столиця 18:22
- Украинская разведка обнародовала данные 620 сотрудников ФСБ, ведущих деятельность в Европе : GlavPost.Com 17:37
- Список 620 агентов ФСБ в Европе: украинская разведка нанесла мощный удар по российской спецслужбе : Факти 16:14
- 28.03.2022 15:33 ГУР обнародовала список сотрудников ФСБ, якобы действующих в Европе : Аргументы и Факты Украина 16:09
- Украинская разведка опубликовала данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют в Европе : Гордон 15:36
- Опубликован список путинских гебистов в Евросоюзе : Досье 15:28
- ГУР Минобороны выложило данные 620 российских ФСБшников, действующих в Европе : Iнше ТВ 15:06
- Украинская разведка обнародовала данные 620 сотрудников ФСБ : Версии.com 14:58
- Разведка рассекретила данные 620 сотрудников ФСБ : Подробности.ua 14:40
- ГУР Минобороны опубликовало данные 620 российских шпионов в Европе : DsNews 14:13
- Разведка обнародовала имена российских шпионов, действующих в Европе : Вести.ua 14:15
- Разведка рассекретила паспортные данные и имена 620 сотрудников российского ФСБ, совершающих преступления в Европе : Преступности.нет 14:10
- Разведка Украины раскрыла данные о более 600 агентах ФСБ России на территории Европы : ЛІГАБізнесІнформ 14:08
- Украинская разведка обнародовала данные 620 сотрудников ФСБ, ведущих деятельность в Европе : Kramatorsk.info 13:52
- 13:13 28.03.2022 Более шестисот имен: в ГУР МОУ показали список шпионов ФСБ в Европе : Петр и Мазепа 13:40
- 28 марта 2022, 12:11 Украинская разведка рассекретила имена и паспортные данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе : LB.ua 13:38
- Разведка обнародовала имена российских шпионов, действующих на территории Европы : ТСН.ua 13:32
- Украинские разведчики опубликовали список агентов ФСБ, действующих в Европе : Сегодня.ua 13:32
- 12:24 28 Мар 2022 ГУР обнародовало списки российских шпионов, действующих в Европе : Рубрика 13:30
- Украинская разведка обнародовала данные 620 сотрудников ФСБ, ведущих деятельность в Европе : Укринформ 13:17
- Украинская разведка опубликовала список действующих в Европе агентов ФСБ : УНИАН 13:15
- Разведка рассекретила данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе : РБК-Україна 13:01
- 28.03.2022 12:33 В украинской разведке обнародовали данные 620 российских шпионов, действующих на территории Европы Европе : ДонПресс 12:33
- Разведка обнародовала имена сотрудников ФСБ, участвующих в преступной деятельности России в странах Европы : Obozrevatel 12:31
- ГУР обнародовало данные 620 российских шпионов, действующих в Европе : Українська правда 12:10
- Украинские разведчики рассекретили имена и паспортные данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе : Еспресо TV 12:04
- 28.03.22 11:28 Разведка получила список сотрудников ФСБ, участвующих в преступной деятельности РФ в странах Европы : Цензор.Нет 12:02
- Каждый европеец должен знать их, - разведка опубликовала список сотрудников ФСБ России : 24 канал 12:00