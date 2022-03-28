Украинские разведчики рассекретили имена и паспортные данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе (31)

Еспресо TV 2022.03.28 12:04

28 мартa, 2022 понедельник 11:29 ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы "Каждый европеец должен знать их имена!", - написали украинские разведчики и обнародовали список из 620 сотрудников ФСБ (Ф.И.О., место работы, адрес регистрации, паспортные данные). Ознакомиться с именами российских агентов можно по ссылке .