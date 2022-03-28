100 тыс. рублей наличными: российским оркам предлагают сдаваться за купюры (30)

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- 28 марта 2022, 19:51 "Укргазбанк" предложил крупное вознаграждение оккупантам: "Эти деньги для нас не имеют ценности" : Dialog.ua 20:26
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- 28.03.2022 17:37 Российским военным предлагают сдаться за 100 тыс. рублей : ДонПресс 18:03
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- Март, 28 в 17:04 Укргазбанк предлагает российским военным жизнь за деньги: сдался в плен - получи рубли : ICTV Факти 17:06
- Укргазбанк предлагает российским военным 100 тыс рублей за сдачу в плен с техникой и оружием : Fin.org.ua 16:34
- Укргазбанк отдаст все свои рубли российским военным при одном условии : Акцент.zp.ua 16:18
- 100 тысяч рублей за отказ от войны: российским военным предлагают сложить оружие : Bigmir)net Финансы 16:17
- Укргазбанк предлагает российским военным 100 тыс рублей за сдачу в плен с техникой и оружием : Укрудпром 16:15
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- Укргазбанк предлагает по 100 тысяч рублей военным РФ за сдачу в плен с техникой и оружием : УП: Економічна правда 15:04
- Укргазбанк предлагает по 100 тысяч рублей российским оккупантам, которые сдадутся в плен с оружием и техникой : Новое Время 14:31
- "Укргазбанк" готов отдать всю наличку в российских рублях российским военным, которые отважатся сдаться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием : DsNews 14:11
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- 17 минут назад Укргазбанк намерен выплачивать по 100 тысяч рублей военным РФ за сдачу в плен с техникой и оружием : Дело.ua 12:38
- Для тех, кто в танке: Укргазбанк выплатит по 100тыс. рублей российским военным сдавшимся в плен : From-UA.com 12:35
- 28 марта 2022 10:11 По 100 тысяч рублей наличными: Укргазбанк готов отдать наличные в рублях тем военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием : Экономика.com.ua 12:34
- По 100 тысяч рублей наличными: Укргазбанк готов отдать наличные в рублях тем военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием : Finance.UA 11:34