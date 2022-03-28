Потери Украины из-за российского вторжения составили $565 миллиардов - Минэкономики (53)

Корабелов.инфо 2022.03.28 17:50

Каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут 28 Мар 2022 война: разрушения в с. Прибугское Украина из-за российского нападения уже понесла убытки на 564,9 миллиардов долларов, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в социальной сети Facebook. По словам министра, существуют по меньшей мере два метода их подсчета. Первый - это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй - расчет