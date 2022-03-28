Потери Украины из-за российского вторжения составили $565 миллиардов - Минэкономики (53)

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- Минэкономики: От российского вторжения Украина понесла потери на 564,9 миллиарда долларов : Телеграф.com.ua 14:43
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- Украина потеряла 565 млрд долларов из-за войны России : РБК-Україна 14:31
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- Минэкономики: Ущерб от вторжения России в Украину оценивается в 565 млрд долларов : Новости Донбасса 14:29
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