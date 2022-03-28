Пророссийская партия "ОПЗЖ" прекратила свою политическую деятельность в Украине (41)

ТСН.ua 2022.03.28 16:46

16:21, 28.03.22 Сам Вадимы Рабинович сейчас за границей, по его словам, он перенес операцию и пока не может вернуться в Украину. Пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" прекратила свою работу на территории Украины. Об этом говорится в заявлении сопредседателя партии Вадима Рабиновича, опубликованном на сайте "ОПЗЖ" в понедельник, 28 марта. "Мы всегда говорили о мире.