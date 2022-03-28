Пророссийская партия "ОПЗЖ" прекратила свою политическую деятельность в Украине (41)

- ОПЗЖ приостановила свою деятельность в Украине - Рабинович : Лига Информ 22:07
- Раскол в рядах в ОПЗЖ: Рабинович сделал заявление, противоречащее позиции партии : КП в Украине 20:00
- "ОПЗЖ" капут: заявила о самороспуске : Позиция 19:52
- Рабинович сделал заявление о прекращении работы ОПЗЖ : GlavPost.Com 19:38
- Да или нет: партия ОПЗЖ приостановила свою деятельность в Украине : ВідкритийTV 19:16
- В ОПЗЖ заявили о прекращении своей деятельности : Днепровская Панорама 19:13
- ОПЗЖ приостановила деятельность - Рабинович : Bigmir)net Новости 18:39
- ОПЗЖ приостановила свою деятельность в Украине - Рабинович : Медиа-группа Объектив 17:39
- 16:36 28 Мар 2022 Партия "ОПЗЖ" останавливает свою деятельность, - Рабинович : Рубрика 17:30
- Один из лидеров ОПЗЖ заявил о прекращении деятельности партии : Донбасс ИА 17:29
- В ОПЗЖ заявили о прекращении своей деятельности : Dnepr.Info 17:27
- Партия ОПЗЖ временно прекратила свою деятельность в Украине, - Рабинович : Парламент.UA 17:22
- Рабинович заявил о приостановке существования партии "ОПЗЖ" : Корабелов.инфо 16:50
- Партия "ОПЗЖ" приостановила существование - Рабинович : IPnews 16:46
- ОПЗЖ приостанавливает свою деятельность, - Рабинович : Харьковские Известия 16:47
- Пророссийская партия "ОПЗЖ" прекратила свою политическую деятельность в Украине : ТСН.ua 16:46
- Рабинович: Необходимо сосредоточиться на главном - способствовать прекращению войны, установлению мира. Все споры - после войны : Iнше ТВ 16:36
- В ОПЗЖ заявили о прекращении деятельности партии : Front News International 16:36
- ОПЗЖ приостановила свою деятельность : ForUm 16:35
- 28.03.2022 16:07 Партия "ОПЗЖ" приостановила свое существование : ДонПресс 16:33
- 28.03.22 16:06 ОПЗЖ прекращает деятельность, - заявление Рабиновича : Цензор.Нет 16:32
- В ОПЗЖ заявили о приостановлении своей деятельности в Украине: названа причина : Obozrevatel 16:31
- ОПЗЖ прекратила свою деятельность в Украине : 24 канал 16:30
- В ОПЗЖ заявили о прекращении своей деятельности : Днепр Час 16:29
- Сбежавший в Израиль Рабинович прикрыл ЗаЖОП : Досье 16:28
- ОПЗЖ приостанавливает свою деятельность, - Рабинович : DsNews 16:11
- Пророссийская партия ОПЗЖ приостанавливает свою деятельность : Слово і Діло 16:12
- Сегодня, 15:58 65 Партия ОПЗЖ приостановила свою деятельность : ReplyUA.net 16:11
- Запрещенная в Украине ОПЗЖ приостановила свою деятельность : Преступности.нет 16:10
- Партия ОПЗЖ самоликвидировалась: Рабинович выступил с заявлением : НБН 16:09
- Партия "ОПЗЖ" приостановила свое существование - Рабинович : УНИАН 15:45
- ОПЗЖ объявила о приостановлении своей деятельности : Gazeta.ua 15:44
- Деятельность партии ОПЗЖ приостановлена - Рабинович : Телеграф.com.ua 15:43
- 15:22 28.03.2022 Рабинович заявил о прекращении деятельности ОПЗЖ : Петр и Мазепа 15:40
- В ОПЗЖ заявили о прекращении деятельности партии : Главное 15:36
- В ОПЗЖ заявили о прекращении деятельности партии : FinOboz 15:34
- Пророссийская партия ОПЗЖ самоликвидировалась - заявление Рабиновича : Сегодня.ua 15:32
- В ОПЗЖ заявили о прекращении своей деятельности : Новое Время 15:31
- Пророссийская партия ОПЗЖ самоликвидировалась - заявление Рабиновича : MY.UA 15:31
- В ОПЗЖ заявили о прекращении деятельности партии : РБК-Україна 15:01
- Рабинович: Все узкопартийные интересы должны быть забыты ради возвращения мира : Вести.ua 14:15