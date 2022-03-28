В России идет скрытая мобилизация: воевать в Украину отправят преступников (47)

Gazeta.ua 2022.03.28 15:44

В РФ отправят на войну преступников. Фото: https://t.me/DIUkraine В РФ состоится скрытая мобилизация по программе "БАРС-2021" (Боевой Армейский Резерв Страны - Gazeta.ua). Она начнется с 1 апреля одновременно с плановым призывом на срочную службу, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. "Резервисты в дальнейшем будут направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины", -