Anonymous слили приказ Минобороны РФ о распространении фейков (34)

Медиавектор 2022.03.28 22:12

Мар 28, 2022 Хакеры из группы Anonymous выложили секретный приказ Министерства обороны РФ с требованием снимать пропагандистские ролики, чтобы дискредитировать отношение ВСУ к российским военнопленным. Отметим, что приказ подписан не министром обороны Шойгу, который исчез еще 11 марта, а его заместителем Булгаковым. Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs