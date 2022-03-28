Anonymous слили приказ Минобороны РФ о распространении фейков (34)

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- 17:29 28 Мар 2022 Anonymous обнародовали скан приказа Минобороны РФ о подготовке фейковых видео, дискредитирующих ВСУ : Рубрика 18:30
- Хакеры Anonymous "слили" документ Минобороны РФ с приказом снимать фейковые видео "издевательств над пленными РФ" : РИА Мелитополь 18:26
- 28 марта 2022, 17:47 Anonymous "слили" в сеть приказ и.о. министра обороны РФ относительно ВСУ : Dialog.ua 18:26
- Шойгу больше не будет? Секретный приказ минобороны россии появился в сети : Телеграф.com.ua 18:13
- Хакеры обнародовали приказ минобороны РФ о подготовке фейков об "издевательстве над пленными" : Главное 18:05
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- 28.03.2022, 17:40 Хакеры слили в сеть приказ минобороны рф о создании фейков для дискредитации Украины : В Час Пик 17:50
- Хакеры Anonymous "слили" документ минобороны РФ с приказом снимать фейковые видео "издевательств над пленными РФ" : MY.UA 17:46
- Anonymous "слили" приказ и.о. министра обороны РФ: пользователи увидели в этом доказательство исчезновения Шойгу : Obozrevatel 17:46
- Как оккупанты создают фейки про ВСУ: видео "расстрела" военнопленных и "слитые" документы : Апостроф 17:45
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- Хакеры Anonymous "слили" документ минобороны РФ с приказом снимать фейковые видео "издевательств над пленными РФ" : ТСН.ua 17:31
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