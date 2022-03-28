Что стало известно об особенностях действия карантина для борьбы с COVID-19 в условиях военного положения (68)

ТСН.ua 2022.03.28 20:32

20:08, 28.03.22 Кабинет Министров отменил разделение на карантинные зоны в Украине. Важную информацию об особенностях действия карантина для борьбы с COVID-19 в условиях военного положения предоставляет Минздрав. Так, на период военного положения в Украине: зеленый, желтый, оранжевый и красный уровни эпидемической опасности распространением и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры не применяются;