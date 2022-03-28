15:48 28 Мар 2022 Полк "Азов" обратился к народу россии и пожелал свергнуть путина (28)

Рубрика 2022.03.28 16:30

Ksenia Omelchenko Полк "Азов" обратился к россии и ее народу, рассказал о себе, своей истории, а также пожелал "свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности". Об этом говорится в заявлении полка "Азов". "Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли "денацифицировать" Украину.