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15:48 28 Мар 2022 Полк "Азов" обратился к народу россии и пожелал свергнуть путина

15:48 28 Мар 2022 Полк "Азов" обратился к народу россии и пожелал свергнуть путина (28)

Рубрика 2022.03.28 16:30
Ksenia Omelchenko Полк "Азов" обратился к россии и ее народу, рассказал о себе, своей истории, а также пожелал "свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности". Об этом говорится в заявлении полка "Азов". "Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли "денацифицировать" Украину.
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