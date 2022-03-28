Ирпень освобожден от оккупантов: мэр сделал важное уточнение (49)

Вести-UA 2022.03.28 20:51

ВСУ закрепляются на новых рубежах Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 20:03 / Автор: Facebook, Александр Маркушин Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Ирпень Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Ирпеня Александр Маркушин. Мэр заявил, что в настоящее время Ирпень находится под контролем украинских подразделений - в городе проходит "зачистка" оккупационных сил российской