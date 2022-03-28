СБУ прикрыла вражескую ботоферму на 100 000 аккаунтов (24)

ЛІГАБізнесІнформ 2022.03.28 18:38

28.03.2022, 18:18 Фото - пресс-служба СБУ С начала войны СБУ ликвидировала пять вражеских ботоферм мощностью более 100 000 фейковых аккаунтов, сообщили в Службе безопасности Украины. Обнаруженные ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья. Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые запрещены в Украине и распространяли фейки о войне РФ в Украине, а также