сегодня в 19:38 Абрамовича и еще двух участников переговоров по Украине отравили,- СМИ (65)

- У Абрамовича и двух членов украинской делегации появились признаки отравления химическим веществом : Вести-UA 22:51
- сегодня в 22:15 У Абрамовича подтвердили, что у него были симптомы отравления : Трибун Луганска 22:44
- Отравление олигарха-переговорщика Абрамовича могли организовать в Москве - СМИ : Олигарх Медиа 22:13
- Абрамович и два члена украинской делегации были отправлены во время переговоров с РФ : Медиавектор 22:12
- Представитель Абрамовича подтвердил, что у него были симптомы отравления - BBC : Гордон 22:06
- Романа Абрамовича отравили в Киеве, олигарх на время полностью терял зрение, - ВВС : Фокус 22:05
- Журналисты узнали, что Роман Абрамович ослеп после отравления : Страна.ua 22:01
- Романа Абрамовича отравили в Киеве, олигарх на время полностью терял зрение, - ВВС : MY.UA 22:01
- Потерял зрение и облезла кожа. У Абрамовича подтвердили отравление олигарха в начале марта после визита в Киев : Страна.ua 22:01
- Абрамовичу стало плохо из-за экологического фактора, а не из-за отравления, - разведка США : 24 канал 22:00
- Трех членов российской делегации в переговорах отравили химическим оружием - Bellingcat : Gazeta.ua 21:44
- Переговоры Украины и России: у Абрамовича подтвердили СМИ, что у того были симптомы отравления : DsNews 21:41
- У владельца "Челси" Абрамовича и украинской делегации обнаружили признаки отравления после переговоров в Киеве : Depo 21:32
- В ОП отреагировали на информацию об отравлении участников переговоров : Online.ua 21:13
- У Абрамовича подтвердили информацию об отравлении и рассказали подробности : Телеграф.com.ua 21:13
- 2022.03.28 Рашистская провокация: Абрамовича отравили в Киеве - СМИ : RUpor.info 21:12
- СМИ сообщили об "отравлении" Абрамовича и украинских переговорщиков: в ОП прокомментировали : Хвиля 21:09
- У Романа Абрамовича и двух членов украинской делегации после переговоров появились признаки сильного отравления - СМИ : Крым.Реалии RFE/RL 20:52
- 28.03.2022, 20:31 СМИ сообщили, что Абрамовича и двух украинских переговорщиков могли отравить : В Час Пик 20:48
- Представитель Абрамовича подтвердил СМИ, что у него были симптомы отравления : Новое Время 20:46
- сегодня в 19:38 Абрамовича и еще двух участников переговоров по Украине отравили,- СМИ : Трибун Луганска 20:44
- Представитель Абрамовича сообщил, что олигарх продолжает участвовать в переговорах : UA-Футбол 20:44
- Украинских переговорщиков и Абрамовича отравили химическим оружием, - Bellingcat : Фокус 20:35
- Офис президента отреагировал на информацию об отравлении Абрамовича и других участников переговоров : ТСН.ua 20:31
- "Целью было не убийство, а предупреждение", - Грозев о возможном отравлении делегатов на переговорах между Украиной и РФ : ZN,UA 20:17
- В ОП опровергли спекуляции и конспирологию: Все переговорщики работают, как обычно : Укринформ 20:17
- "Отравление" Абрамовича и украинских переговорщиков: у Зеленского отреагировали на сведения СМИ : УНИАН 20:15
- Противоречивые сообщения СМИ об отравлении переговорщиков: что известно : Слово і Діло 20:12
- Абрамович и два участника делегации переговоров имели симптомы отравления химическим оружием - Bellingcat : Новини Live 20:10
- 34 минуты назад Абрамович и некоторые участники украинской делегации могли пострадать от химического оружия - СМИ : Дело.ua 20:08
- Март, 28 в 20:03 Троих делегатов переговорной группы Украина-РФ могли отравить - WSJ и Bellingcat : ICTV Факти 20:06
- Bellingcat и WSJ пишут, что Абрамовича и других делегатов на переговорах Украины и РФ отравили, один из делегатов опроверг : Гордон 20:06
- У членов украинской делегации после переговоров с РФ появились признаки химического отравления - WSJ : Главред 20:05
- Романа Абрамовича пытались отравить на переговорах в Киеве : Fin.org.ua 20:04
- Подоляк о якобы отравлении Абрамовича и Умерова: Переговоры продолжаются в штатном режиме : РБК-Україна 20:01
- Терял зрение на несколько часов, - журналист о вероятном отравлении Абрамовича : 24 канал 20:00
- Bellingcat: участников переговоров между Украиной и Россией, включая Абрамовича, могли отравить химоружием : DsNews 19:51
- В ОП отреагировали на информацию об отравлении делегатов на переговорах : ZN,UA 19:47
- СМИ пишут об отравлении Абрамовича и украинских переговорщиков с Россией. На Банковой это не подтверждают : Страна.ua 19:46
- "Работают в обычном режиме". Офис президента отреагировал на информацию об отравлении участников переговоров : Новое Время 19:46
- 19:31 28.03.2022 Участники украинско-российских переговоров в ночь на 4 марта были отравлены химоружием - СМИ : Интерфакс-Україна 19:45
- Bellingcat выдвинули свою версию отравления украинской делегации : Вести.ua 19:45
- Абрамовича и еще двух участников переговоров по Украине отравили: СМИ раскрыли подробности : УНИАН 19:45
- Абрамович и члены украинской делегации на переговорах испытывали симптомы отравления : UA-Футбол 19:44
- 19:02 28.03.2022 Bellingcat: участники переговоров Украины с рф перенесли симптомы "отравления химоружием" : Петр и Мазепа 19:40
- На переговорах в Беларуси у 3 человек были симптомы отравления, включая Абрамовича - СМИ : Українська правда 19:40