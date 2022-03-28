сегодня в 19:38 Абрамовича и еще двух участников переговоров по Украине отравили,- СМИ (65)

Трибун Луганска 2022.03.28 20:44

В ночь с 3 на 4 марта у троих участников переговорной группы между Россией и Украиной появились симптомы отравления химическим оружием. Один из отравленных переговорщиков - российский олигарх Роман Абрамович, сообщает расследовательская группа Bellingcat, передает "УНИАН". Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что симптомы, похожие на отравление, появились у Абрамовича и украинских