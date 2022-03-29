Переговоры Украины и России: РФ рассчитывает на успех (21)

Політична Думка 2022.03.29 07:17

29 марта 06:25 2022 Фото: соцсети Переговоры продолжатся завтра в Стамбуле Следующий раунд переговоров состоится завтра в Стамбуле. Украинская и российская делегации уже в пути. Россия рассчитывает на итоговый успех в переговорах с Украиной по завершению войны, заявил в понедельник, 28 марта, глава МИД РФ Сергей Лаврой. "Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины увенчаются успехом", - сказал он.