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Переговоры Украины и России: РФ рассчитывает на успех

Переговоры Украины и России: РФ рассчитывает на успех (21)

Політична Думка 2022.03.29 07:17
29 марта 06:25 2022 Фото: соцсети Переговоры продолжатся завтра в Стамбуле Следующий раунд переговоров состоится завтра в Стамбуле. Украинская и российская делегации уже в пути. Россия рассчитывает на итоговый успех в переговорах с Украиной по завершению войны, заявил в понедельник, 28 марта, глава МИД РФ Сергей Лаврой. "Москва рассчитывает, что переговоры России и Украины увенчаются успехом", - сказал он.
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2022.03.29 (21)

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