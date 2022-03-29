Переговоры Украины и России: РФ рассчитывает на успех (21)

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- Переговоры Украины и России: РФ рассчитывает на успех : Політична Думка 07:17
- Переговоры России и Украины в Стамбуле: все подробности : РБК-Україна 07:01
- Песков заявил, что в России "даже не рассматривают" применение ядерного оружия в Украине : MY.UA 07:01
- Март, 29 в 6:33 Делегации Украины и РФ прибыли в Стамбул: сегодня стартуют двухдневные переговоры : ICTV Факти 06:36
- 29 марта 2022 01:46 Кулеба назвал программы минимум и максимум переговоров в Турции : Экономика.com.ua 06:34
- Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле : РБК-Україна 06:16
- Глава МИД Украины рассказал об ожиданиях от нового раунда переговоров с РФ в Турции : АналитикаUA.net 06:08
- Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров, они начнутся в 10:00 : ЛІГАБізнесІнформ 06:08
- Корниенко рассказал об уступках России, на которые Украина может пойти : 24 канал 06:00
- Кулеба назвал программы минимум и максимум переговоров в Турции : ЛІГАБізнесІнформ 03:08
- Кулеба рассказал, что Украина готова обсуждать с россией и на каких условиях : Слово і Діло 02:12
- Программа минимум и программа максимум: о целях Украины на переговорах с РФ в Турции рассказал Кулеба : Телеканал "Дом" 01:47
- Названо время и место переговоров Украины и РФ в Стамбуле : Николаевские новости 01:27
- Новые переговоры Украины и России: в украинском МИДе раскрыли свои ожидания : Вести-UA 00:51
- Новый раунд переговоров Украины и РФ. У Эрдогана назвали время и место встречи : Известия в Украине 00:45
- Проведение референдума на переговорах с РФ обсуждаться не будет - Кулеба : УНИАН 00:15
- Кулеба заверил, что Украина на переговорах "не торгует землями, людьми и суверенитетом" : DsNews 00:11
- Дмитрий Кулеба: Украина не торгует людьми, землями и суверенитетом : 34 телеканал Дніпро 00:04
- В МИД Украины назвали программы минимум и максимум на переговорах с Россией в Стамбуле : Страна.ua 00:01
- Программа-максимум. Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от переговоров с Россией в Стамбуле : Новое Время 00:01
- 28.03.2022 в 23:50 Кулеба рассказал об ожиданиях от новых переговоров с РФ в Турции : InfoResist.org 00:00