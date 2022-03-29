Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Москва не будет выступать против вступления Украины в ЕС

Москва не будет выступать против вступления Украины в ЕС (29)

MY.UA 2022.03.29 18:46
29 марта, 15:36 Владимир Мединский В российской делегации на переговорах в Стамбуле прокомментировали сегодняшние переговоры, отметив, что одним из письменных предложений украинской стороны стало то, что Россия не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз. Об этом в эфире росТВ заявил глава делегации РФ и помощник президента России Владимир Мединский. Он сообщил, что в предложениях украинской стороны указано, что Украина
СТАМБУЛ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ДОНБАСС, КРЫМ, ЗЕЛЕНСКИЙ, Подоляк, Зеленский, Арахамия, Путин, Фомин, Украина, Россия, Стамбул, Крым, Турция, Киев, США, Севастополь, Москва, Германия
2022.03.29 (29)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022