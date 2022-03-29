Москва не будет выступать против вступления Украины в ЕС (29)

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- Вопрос Крыма будут обсуждать еще 15 лет: о чем Украина и россия договрились в Стамбуле : Факти 16:57
- Джемилев прокомментировал позицию Киева по Крыму на переговорах с Россией : Крым.Реалии RFE/RL 16:52
- Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: главное : Соцпортал 16:35
- В россии заявили о "сокращении активности" войск под Киевом и Черниговом: в Украине не верят : Наше Місто Дніпро 16:23
- Переговоры Украины и россии в Турции завершились: результаты : Наше Місто Дніпро 16:23
- Референдум и вопросы Крыма и Донбасса: Подоляк кратко подытожил переговоры с РФ : 34 телеканал Дніпро 16:04
- Минобороны РФ решило сократить военную активность на двух направлениях : Kafanews 15:53
- Гарантии безопасности для Украины: чем завершились переговоры делегаций в Стамбуле : Комментарии.UA 15:46
- Россия пообещала "сократить военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях : РБК-Україна 15:46
- Украина предложила России "заморозить" вопрос о статусе Крыма на 15 лет : КП в Украине 15:45
- РФ якобы сократит активность на киевском и черниговском направлениях : Gazeta.ua 15:44
- Переговоры в Стамбуле завершились. Украина готова к нейтральному статусу : Спорт.ua 15:37
- 29.03.2022 15:25 В Украине объяснили, кто будет решать вопрос Донбасса и Крыма : ДонПресс 15:33
- 29 марта, 15:19 Итоги переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле: обсуждается новая система безопасности, Украине помогут со вступлением в ЕС, вопросы Крыма и Донбасса пока не урегулированы : Думская.net 15:33
- 14:58 29 Мар 2022 Мы признаем только границы Украины, которые признаны в мире. Никаких компромиссов: Арахамия прокомментировал переговоры в Стамбуле : Рубрика 15:30
- россия сделала громкое заявление насчет войск под Киевом : Телеграф.com.ua 15:13
- Гарантии безопасности, референдум и возвращение Донбасса: итоги переговоров Украины и России : Главред 15:06
- Эрдоган о нападении РФ на Украину: Продолжение конфликта никому не принесет пользы : MY.UA 12:16
- Переговоры в Стамбуле: дипломатическая имитация или шанс на перемирие? : Realist.online 11:11
- Россия уже отказалась от первоначальных требований к Украине - FT : Політична Думка 06:17
- Россия уже отказалась от первоначальных требований к Украине - FT : MY.UA 05:45