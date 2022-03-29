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В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали - посол

В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали - посол (29)

Українська правда 2022.03.29 11:40
"Европейская правда" - Вторник, 29 марта 2022, 11:34 После нападения России на Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT. Об этом немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".
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2022.03.29 (29)

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