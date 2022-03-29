В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали - посол (29)

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- Посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться : Комментарии.UA 13:51
- Дали несколько часов: дипломат рассказал, как Германия пророчила поражение Украины в войне с РФ : Фокус 13:35
- Давали несколько часов: Германия не хотела помогать Украине останавливать РФ : Online.ua 13:13
- После начала войны в Берлине думали, что Украине "осталось несколько часов" - посол Мельник : Страна.ua 13:01
- Посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться : MY.UA 13:01
- Берлин ждал поражения Украины за несколько часов - украинский посол : Bigmir)net Новости 12:39
- Украинский посол: "В Берлине после вторжения рф Украине давали пару часов" : Спорт.ua 12:37
- Посол Украины назвал имя министра ФРГ, который отказал в помощи в день вторжения РФ : World News 12:31
- "У вас всего несколько часов": Мельник рассказал о "вежливой улыбке" немецкого министра в ответ на сообщение о вторжении в Украину : Факти 12:24
- В Германии давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ - посол : УНИАН 12:15
- Посол Украины в ФРГ назвал имя министра, который отказал в помощи в день вторжения РФ : Информационное Сопротивление 12:12
- Берлин давал Украине "несколько часов" после вторжения России : Главное 12:05
- 29.03.2022 11:38 Стало известно, почему Германия выступали против поставок оружия Киеву и отключения России от SWIFT : ДонПресс 12:03
- В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали - посол : Українська правда 11:40
- Посол Украины назвал имя министра ФРГ, который отказал в помощи в день вторжения РФ : Хвиля 11:39
- Уверял, что санкции бессмысленны, а Украине осталось несколько часов: посол рассказал, как повел себя немецкий министр после вторжения : Українці 11:23
- "Осталось несколько часов": в день вторжения немецкий министр отказал Украине в помощи : MY.UA 11:16
- "Осталось несколько часов": в день вторжения немецкий министр отказал Украине в помощи : Politeka 11:10
- В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения России - посол : УП Європейська правда 11:04
- "Украине осталось несколько часов": посол Мельник рассказал о министре финансов Германии : 24 канал 10:30
- Сегодня, 10:08 116 "У вас несколько часов": посол рассказал, как немецкий министр предрекал поражение Украины в войне : ReplyUA.net 10:11
- Посол назвал имя немецкого чиновника, заявившего, что "Украине осталось несколько часов" : РБК-Україна 09:46
- Посол Украины назвал имя немецкого министра, заявившего о неизбежной победе россии в войне : UA-Футбол 09:44
- Когда Россия напала, ФРГ отказала Украине в оружии и по SWIFT: Берлин был уверен в оккупации - посол : Главред 09:35
- Посол Мельник назвал имя немецкого министра, давшего Украине "несколько часов" после вторжения РФ : ZN,UA 08:46
- Мельник заявил, что в Германии войну в Украине встретили вежливой улыбкой : Повінь.com.ua 07:42
- Мельник заявил, что в Германии войну в Украине встретили вежливой улыбкой : Новости без границ 07:15
- "Вам осталось несколько часов": названо имя немецкого министра, отказавшего в помощи Украине в день вторжения : Obozrevatel 07:16
- "Вам осталось несколько часов": украинский посол рассказал, как немецкий министр отшил его в день вторжения рф : Телеграф.com.ua 06:43