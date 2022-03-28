Страны Большой Семерки не будут платить за российский газ в рублях (3)

Iнше ТВ 2022.03.28 21:36
21:28 28.03.2022
Страны Большой Семерки заявили, что не будут платить за российский газ
рублями, как хочет Кремль.
Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Габек после конференции с
министрами энергетики стран G7, сообщает Reuters.
Министры энергетики Группы семи наиболее промышленно развитых стран
отклоняют требования Кремля по поводу того, чтобы "недружественные" страны
платили за российский газ рублями.
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