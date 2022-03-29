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О чём договорились переговорщики Украины и РФ в Турции

О чём договорились переговорщики Украины и РФ в Турции (68)

Одесса News 2022.03.29 17:13
29.03.2022 16:28 Обновлено: 29.03.2022 16:3816:38 29 марта в Стамбуле (Турция) завершились переговоры делегаций Украины и РФ. Пресс-конференция по итогам переговоров транслировалась в эфире национального телемарафона "UA.Разом". Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор о международных гарантиях безопасности, - заявил на пресс-конференции член украинской делегации,
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2022.03.29 (68)

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