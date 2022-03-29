О чём договорились переговорщики Украины и РФ в Турции (68)

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- Плюсы и минусы договора о гарантиях безопасности Украины - разбор от Фесенко : Телеканал "Дом" 19:47
- сегодня в 18:00 Договор между Украиной и Россией: Арахамия раскрыл подробности о предложениях Киева : Трибун Луганска 19:44
- Вхождение в единый рынок Евросоюза как полноценного члена: какие гарантии может получить Украина : 24 канал 19:30
- У Байдена отреагировали на предложение Украины по гарантиям безопасности : Online.ua 19:13
- Украина согласится на постоянный нейтралитет, если будет подписан предложенный Киевом договор о гарантиях безопасности : Всеукраинские вести 18:57
- 15 лет переговоров по Крыму могут закрепить в мирном договоре : Gazeta.ua 18:44
- Украина предлагает России международный договор по гарантиям безопасности. О чём там? : Информационный навигатор 18:41
- Украина предложила новую систему гарантий безопасности : Экономика от Пророка 18:34
- Украинская делегация рассказала детали желаемого договора о гарантиях безопасности : Экономика от Пророка 18:34
- Украина предлагает подписать международный договор о гарантиях безопасности, - Арахамия на брифинге в Стамбуле : Газета День 18:28
- 29.03.2022 18:12 Дмитрий Колоней Переговоры с РФ: Украина официально представила свои предложения по системе безопасности : Редпост 18:26
- Новые переговоры Украины и России: Арахамия раскрыл подробности предложенного Киевом договора : УНИАН 18:15
- Предложенные России гарантии безопасности Украины временно не будут работать в Крыму и ОРДЛО - Офис президента Украины : Крым.Реалии RFE/RL 17:52
- Страны Совбеза ООН должны предоставить Украине гарантии безопасности - заместитель главы ОП : Телеграф.com.ua 17:43
- Внеблоковый статус, вступление в ЕС, оружие от стран-гарантов и закрытие неба: Украина на переговорах с РФ предложила новую систему безопасности : Еспресо TV 17:34
- Договор о гарантиях безопасности Украины будет вынесен на референдум перед ратификацией - Подоляк : Шиповник.ua 17:33
- Как избежать ошибок Будапештского меморандума: Вениславский о гарантиях безопасности для Украины : 24 канал 17:30
- 29.03.2022, 16:45 Переговоры между Украиной и рф: "вопрос Крыма" предлагается решать на протяжении 15 лет дипломатическим путем : В Час Пик 17:18
- О чём договорились переговорщики Украины и РФ в Турции : Одесса News 17:13
- 29.03.2022 Что Украина предлагает в договоре о гарантиях безопасности : СвободаUA 17:11
- Украина предложила до 2037 года решить вопрос возвращения Крыма. Оккупанты отреагировали : ЛІГАБізнесІнформ 17:08
- Украина не будет возвращать Крым военным путем - будет 15 лет договариваться с РФ (ВИДЕО) : Iнше ТВ 17:06
- Украина требует гарантий безопасности от ряда стран: о ком идет речь : Фокус 17:05
- 29 марта, 2022 - 16:07 Украина предложила России подписать международный договор о гарантиях безопасности : KharkivToday 17:04
- 15 лет переговоров о Крыме и гарантии безопасности "жестче, чем в НАТО". Что Украина и РФ обсудили в Стамбуле : Новое Время 17:01
- Нейтралитет в обмен на гарантии безопасности: условия Украины для прекращения войны : Позиция 16:55
- Договор о гарантиях безопасности: как Украина предлагает решать вопросы Крыма и ОРДЛО : Телеканал "Дом" 16:47
- Арахамия в Стамбуле: Украина стремится, чтобы гарантами ее безопасности стали члены Совбеза ООН : Укринформ 16:47
- Украина предлагает определить в договоре по безопасности, что не будет вступать в военно-политические союзы : Укринформ 16:47
- Договор о гарантиях безопасности Украина сможет подписать после референдума, - Подоляк : Телеканал "Дом" 16:47
- Подоляк рассказал, каких гарантий безопасности требует Украина : MY.UA 16:46
- Гарантии безопасности для Украины будут аналогичны 5-й статье устава НАТО - Арахамия : Известия в Украине 16:45
- Украинская делегация рассказала, какие предложения дала на переговорах с РФ по договору о гарантиях безопасности, Крыму и Донбассу : Центр журналистских расследований 16:45
- Рашистская сторона озвучила предложения Украины. Киев не будет возвращать Крым и ОРДЛО военным путём : UA-Футбол 16:44
- 29 марта 2022, 15:57 Договор о гарантиях безопасности является возможным форматом окончания войны, - Чалый : LB.ua 16:38
- Украина в Стамбуле предложила международный договор о системе гарантий безопасности : УП Європейська правда 16:34
- Какие страны могут стать гарантами безопасности Украины: Арахамия озвучил полный список : Obozrevatel 16:31
- Израиль назван среди стран-гарантов возможного договора по Украине - переговоры в Стамбуле завершены : Nowyny.com з Закарпаття 16:30
- Украина предложила новую систему гарантий безопасности : FaceNews 16:30
- Украинская сторона объяснила предложение о 15-летних переговорах по Крыму : УНИАН 16:15
- Более жесткий аналог 5 статьи Устава НАТО: какой договор о гарантиях подготовила Украина : Главком 16:05
- На переговорах в Стамбуле Украина предложила россии международный договор с гарантиями безопасности : Fin.org.ua 16:04
- "Аналогичные статьи 5 НАТО": Чалый рассказал о гарантиях безопасности, которые требует Украина : ТСН.ua 16:01
- Украинская делегация предложила договор о гарантиях безопасности - детали рассказал Арахамия : Телеканал "Дом" 15:47
- Подоляк: Украина предлагает зафиксировать вопрос Крыма на 15 лет : ZN,UA 15:46
- Украина готова зафиксировать внеблоковый статус без вступления в военно-политические союзы - Чалый : УНИАН 15:45