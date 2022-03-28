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100 тыс. рублей наличными: российским оркам предлагают сдаваться за купюры

100 тыс. рублей наличными: российским оркам предлагают сдаваться за купюры (6)

Gazeta.ua 2022.03.28 18:44
Фото пленного российского военного. "Укргазбанк" готов отдать все наличные в рублях тем российским военным, которые будут сдаваться в плен Вооруженным силам Украины вместе с техникой и оружием. Об этом сообщили в финучреждении. "Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома.
ДЕНЬГИ, РУБЛЬ, ПЛЕН, НАЛИЧНЫЕ, УКРГАЗБАНК, ВОЕННЫЙ, Россия, Украина
2022.03.29 (6)

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