100 тыс. рублей наличными: российским оркам предлагают сдаваться за купюры (6)

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- Укргазбанк готов платить по 100 тысяч рублей военным рф за сданную технику и оружие : MY.UA 03:31
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