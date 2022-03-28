СМИ сообщают, что Абрамович прилетел к Путину с запиской от Зеленского: что в ней было написано (8)

ТСН.ua 2022.03.28 21:17

21:04, 28.03.22 По данным британских СМИ, Абрамович также встретился в Стамбуле с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином. Роман Абрамович, олигарх и бывший владелец ФК "Челси", исполняющий обязанности неофициального представителя президента Путина на переговорах с Украиной, прилетел в РФ с запиской от Владимира Зеленского.