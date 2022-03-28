СМИ сообщают, что Абрамович прилетел к Путину с запиской от Зеленского: что в ней было написано (8)

2022.03.29 (8)2022.03.28 (25) →
- "Ничего из этого не вышло". Кулеба прокомментировал слова Путина "я их уничтожу" : Новое Время 07:16
- Кулеба отреагировал на "я их уничтожу" Путина: у нас есть свои планы : РБК-Україна 07:16
- Кулеба в ответ на путинское "я их уничтожу" заявил о планах на победу и освобождение территорий : ОстроВ 07:10
- План Украины - это победа и освобождение территорий: Киев ответил Путину на угрозу "всех уничтожить" : Главред 05:36
- Кулеба о "я их уничтожу" Путина: Пусть строит свои планы, у нас есть свои : Українська правда 05:10
- Кулеба отреагировал на "я их уничтожу" Путина: ткнул носом в провалы РФ в Украине : УНИАН 04:45
- Абрамович прилетел в РФ с запиской от Зеленского, но Путин заявил: "Я их уничтожу" - Times : UAinfo 01:14
- 23:32 / 28.03.2022 Зеленский отправил записку злобному обитателю Кремля, - СМИ : Багнет 00:01