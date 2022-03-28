В России идет скрытая мобилизация: воевать в Украину отправят преступников (6)

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- Россия скрыто мобилизует преступников для войны в Украине, - разведка : MY.UA 06:16
- 05:58 / 29.03.2022 Россия скрыто мобилизует преступников для войны в Украине, - разведка : Багнет 06:01
- "Вагнеровцы" уже в Украине вместе с высшим руководством - разведка Британии : Online.ua 03:13
- Россия предлагает преступникам амнистию за участие в войне в Украине : Online.ua 02:13
- Россия предлагает преступникам амнистию за участие в войне в Украине - ГУР Минобороны : ZN,UA 01:47
- В россии проводят скрытую мобилизацию: преступникам пообещали амнистию, если вернутся : Znaj.ua 01:16