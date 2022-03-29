Снова всплыл Шойгу, сказал, что основные задачи "спецоперации" выполнены - "демилитаризация" почти завершена - пора освобождать Донбасс (31)

Iнше ТВ 2022.03.29 14:06

14:02 29.03.2022 Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что "основные задачи первого этапа спецоперации РФ выполнены, и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса". Слова Шойгу на селекторном совещании 29 марта цитирует российский "Интерфакс" "Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины.