Снова всплыл Шойгу, сказал, что основные задачи "спецоперации" выполнены - "демилитаризация" почти завершена - пора освобождать Донбасс (31)

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- 29.03.2022, 14:50 Шойгу назвал главную цель "спецоперации" в Украине : В Час Пик 15:18
- Шойгу: Теперь можно сосредоточиться на "освобождении Донбасса" : IPnews 14:53
- Шойгу отчитался, что Украину уже якобы "демилитаризировали", теперь можно "освобождать" Донбасс : Kramatorsk.info 14:52
- Шойгу воскресе. Министр обороны рф рапортует о выполнении всех задач : Спорт.ua 14:37
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- 13:32 29 Мар 2022 Шойгу заявил, что украинской армии "нанесен существенный ущерб", поэтому можно снова "освобождать Донбасс" : Рубрика 14:30
- 29 марта 2022, 13:39 Шойгу публично расписался в поражении и назвал новые цели "спецоперации" в Украине : Dialog.ua 14:26
- Шойгу приказал армии РФ взяться за "освобождение Донбасса" : Online.ua 14:13
- 29.03.2022 13:43 Министр обороны РФ Шойгу назвал основную цель "спецоперации" в Украине : Аргументы и Факты Украина 14:09
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- Шойгу заявил, что РФ "существенно снизила потенциал ВСУ" и сосредоточится на "освобождении" Донбасса : Еспресо TV 14:04
- 29.03.2022 13:43 Министр обороны РФ Шойгу назвал главную цель "спецоперации" в Украине : ДонПресс 14:03
- 29 марта 2022 13:42 Шойгу решил, что армии Украины "нанесен существенный урон", и можно снова "осовбождать Донбасс" : Dynamomania.com 14:03
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- 29 марта 2022, 13:17 Шойгу назвал главную цель "спецоперации" в Украине : Восточный Вариант 13:45
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- Шойгу назвал освобождение Донбасса "главной целью" : Николаевский центр журналистских расследований 13:36
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