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Данные разведки США не указывают на отравление Абрамовича - Reuters

Данные разведки США не указывают на отравление Абрамовича - Reuters (19)

ZN,UA 2022.03.29 00:47
29 марта, 2022, 00:29 В Британии предполагают, что у Вашингтона есть причины не привлекать внимание к использованию РФ химоружия в Украине. © Википедия Болезненные симптомы, проявившиеся у российского миллиардера Романа Абрамовича и украинских делегатов на переговорах с РФ, вызваны "экологическими" факторами, а не отравлением, пишет Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах США. Журналисты Wall Street Journal и расследователи Bellingcat предположили,
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2022.03.29 (19)

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