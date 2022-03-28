Укрзализныця разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда (10)

Главное 2022.03.28 21:06

28 марта 2022 21:01 Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 основных рейсов страной. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. В частности, это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при условии приобретения билета. Также Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы являются активными.