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Укрзализныця разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда

Укрзализныця разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда (10)

Главное 2022.03.28 21:06
28 марта 2022 21:01 Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 основных рейсов страной. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. В частности, это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при условии приобретения билета. Также Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы являются активными.
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2022.03.29 (10)

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