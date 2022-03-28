Укрзализныця разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда (10)

2022.03.29 (10)2022.03.28 (24) →
- "Укрзалізниця" возобновляет предварительную продажу билетов : ВідкритийTV 07:16
- Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед : МИГ Запорожья 06:59
- "Укрзалізниця" возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 рейсов : Преступности.нет 04:40
- Укрзализныця возобновила продажу билетов на 10 дней вперед : Херсон Daily 03:07
- Укрзализныця возобновила продажу билетов на 10 дней вперед : Типичный Херсон 02:40
- Март, 29 в 2:27 Укрзализныця возобновила продажу билетов на 10 дней вперед для более 40 рейсов : ICTV Факти 02:36
- 29.03.2022 00:28 Укрзализныця возобновляет продажу билетов : Аргументы и Факты Украина 01:09
- "Укрзализныця" снова разрешила покупать билеты за 10 дней до отправки поезда : Одесский Наблюдатель 01:03
- Укрзализныця возобновила предварительную продажу билетов более чем на 40 рейсов : Gazeta.ua 00:43
- Укрзализныця возобновляет продажу билетов вперед для основных рейсов : Газета День 00:28