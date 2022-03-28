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Фокус: Украина

Михаил Шуранов: сегодня была отбита самая мощная кибератака на Укртелеком (27)

InternetUA 2022.03.28 22:43
28 марта 2022 21:56 Сегодня на IT-инфраструктуру Укртелекома врагом была осуществлена мощная кибератака. Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов ВСУ, других военных формирований и пользователей критической инфраструктуры, мы вынуждены были временно ограничить предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес- клиентов. В настоящее время атака отбита, оказание услуг постепенно возобновляется.
УКРТЕЛЕКОМ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, СЕРВИС, АТАКА, Щиголь, Украина
2022.03.29 (27)

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