Михаил Шуранов: сегодня была отбита самая мощная кибератака на Укртелеком (27)

2022.03.29 (27)2022.03.28 (10) →
- "Укртелеком" подвергся мощной кибератаке : Донбасс ИА 13:37
- российские хакеры совершили мощную атаку на "Укртелеком" Рината Ахметова : Fin.org.ua 13:04
- 12:33 29.03.2022 Из-за кибератаки на "Укртелеком" до 70% абонентов временно лишились интернета : Петр и Мазепа 12:40
- Кибератака на Укртелеком: многие пользователи остались без интернета : Днепровский городской портал 12:38
- На серверы "Укртелекома" была совершена кибератака : Дружковка на ладонях 12:29
- Массированную кибератаку на Укртелеком нейтрализовали : Укринформ 12:18
- Российские хакеры совершили мощную атаку на "Укртелеком" Рината Ахметова : Укрудпром 12:14
- 11:59 / 29.03.2022 Специалисты Госспецсвязи нейтрализовали массированную кибератаку на "Укртелеком" : Багнет 12:02
- Хакеры совершили атаку на важный объект критической инфраструктуры - Госспецсвязи : Новое Время 11:46
- "Укртелеком" отбил мощную хакерскую атаку на свою IT-инфраструктуру : ITC.ua 11:44
- Укртелеком столкнулся с мощной кибератакой, у пользователей были проблемы со связью : Новое Время 11:01
- Госспецсвязи удалось нейтрализовать масштабную кибератаку на Укртелеком : Регион Киев Медиа 10:39
- "Укртелеком" испытал масштабную кибератаку: работу начали возобновлять : Наше Місто Дніпро 10:23
- Произошла массированная кибератака на "Укртелеком". Ее удалось отразить : MC Today 10:11
- 28 марта 23:18 "Укртелеком" подвергся массированной кибератаке. Работу сервисов начали возобновлять : Forbes Украина 10:09
- Кибератака на "Укртелеком": многие пользователи остались без интернета : Dnepr.express 09:29
- "Укртелеком" подвергся хакерской атаке : Главное 08:35
- На "Укртелеком" была совершена мощная кибератака - работа сервисов восстанавливается : Одесский Наблюдатель 07:03
- Мощная кибератака на Укртелеком вывела из строя интернет : ZN,UA 06:16
- На "Укртелеком" была совершена мощная кибератака - работа сервисов восстанавливается : Odessa Online 04:14
- Укртелеком подвергся массированной атаке : Винница Реал 03:43
- Госспецсвязь нейтрализовала массированную кибератаку на Укртелеком : Bigmir)net Новости 02:09
- Госспецсвязь отчиталась о нейтрализации "мощной кибератаки" на "Укртелеком" : Новости Донбасса 01:07
- Специалисты Госспецсвязи нейтрализовали массированную кибератаку на Укртелеком : РБК-Україна 00:46
- Укртелеком подвергся массовой кибератаке, она нейтрализована, - Госспецсвязь : Еспресо TV 00:34
- 28 марта 2022, 23:29 Госспецсвязи нейтрализовала кибератаку на "Укртелеком" : LB.ua 00:08