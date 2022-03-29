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Фокус: Украина

Британская разведка: на восток Украины перебросили 1000 вагнеровцев за счет Африки и Сирии (22)

ЛІГАБізнесІнформ 2022.03.29 02:08
29.03.2022, 02:04 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ЗСУ) Российская частная военная компания Вагнера переброшена на восток Украины. Об этом сообщает британская разведка в отчете по Украине за 28 марта. По данным разведчиков Великобритании, Россия планирует задействовать более 1000 наемников-вагнеровцев, в том числе высших руководителей организации, для проведения боевых операций на востоке Украины.
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