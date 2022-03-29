11:01 29.03.2022 В Сенат США подали законопроект про передачу российских активов на помощь Украине (28)

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- В Конгресс США внесли законопроект о перепрофилировании российских активов в фонд для помощи Украине : Iнше ТВ 14:06
- 29 марта 2022, 06:55 Сенаторы США предлагают отдать замороженные российские деньги Украине : LB.ua 13:07
- Сенаторы США предлагают отдать арестованные активы в помощь Украине : Укринформ 12:47
- Сенат США пустит российские активы на помощь Украине : Fin.org.ua 12:04
- 29.03.2022 в 11:48 В США сенаторы инициировали перевод Украине арестованных российских активов : InfoResist.org 12:00
- Сенаторы США предложили отдать деньги из замороженных российских активов Украине : Вести-UA 11:51
- Сенат США пустит российские активы на помощь Украине : Укрудпром 11:44
- В США предлагают направить замороженные активы рф на восстановление Украины : Информационное Сопротивление 11:42
- 11:01 29.03.2022 В Сенат США подали законопроект про передачу российских активов на помощь Украине : Петр и Мазепа 11:10
- В Сенате США предложили создать фонд помощи Украине : Позиция 10:52
- Российские активы за границей хотят отдать Украине: законопроект американских сенаторов : Obozrevatel 11:01
- Американские сенаторы предлагают отдать Украине арестованные российские активы : Vashgolos.net 10:50
- 29 марта 2022 08:59 В Сенате США подготовили законопроект о помощи Украине за счет российских активов : thePage 09:48
- Американские сенаторы предлагают отдать Украине арестованные российские активы : ZN,UA 09:46
- Американские сенаторы предлагают направить Украине российские деньги : Gazeta.ua 09:44
- 29 марта 2022 06:12 В Сенате США хотят пустить российские активы на помощь Украине : Экономика.com.ua 09:34
- Сенаторы США предложили отдать российские деньги Украине : Барометр Южноукраинска 09:31
- Сенат США предлагает использовать активы РФ в помощь Украине : Online.ua 09:13
- В Сенате США предлагают пустить российские активы в помощь Украине : 24 канал 09:00
- В Сенате США предложили направить российские активы на помощь Украине - Axios : Слово і Діло 08:42
- В Сенате США хотят пустить российские активы на помощь Украине : Комета-Кропивницкий 08:30
- Сенаторы США предложили направить конфискованные российские средства на помощь Украине : Главное 08:05
- В Сенате США предлагают пустить российские активы на помощь Украине : Українська правда 07:40
- В Сенате США хотят пустить российские активы на помощь Украине : ЛІГАБізнесІнформ 07:38
- Американские сенаторы предложили отдать Украине российские деньги : UA.news 06:59
- Сенаторы США предложили отдать российские деньги Украине : РБК-Україна 06:31
- 05:31 29.03.2022 Сенаторы США предлагают направить средства от конфискованных российских активов на помощь Украине - СМИ : Интерфакс-Україна 05:45