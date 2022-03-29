11:01 29.03.2022 В Сенат США подали законопроект про передачу российских активов на помощь Украине (28)

Петр и Мазепа 2022.03.29 11:10

Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман внесли законопроект о перераспределении средств из арестованных российских активов в фонд для помощи украинским беженцам и восстановления Украины. Двухпартийный законопроект получит название "закон о помощи Украине", сообщает Axios. Он предполагает: - направление в украинский фонд помощи денег, которые будут получены от ликвидации активов российских олигархов, найденных оперативной группой