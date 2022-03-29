Российские захватчики нанесли ракетный удар неподалеку от Никополя (33)

Depo 2022.03.29 09:30

Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине Надежда Клочко Редактор ленты новостей 29 марта 2022 08:19 Фото: Евгений Евтушенко/Facebook В этот раз целью ракетной атаки россиян стал один из объектов вблизи Никополя на Днепропетровщине. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко на своей странице в Facebook, передает Depo.Днепр. "Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь.