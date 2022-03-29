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Из-под завалов разрушенной Николаевской ОГА достали уже трех погибших. Ким показал момент удара (ВИДЕО)

Из-под завалов разрушенной Николаевской ОГА достали уже трех погибших. Ким показал момент удара (ВИДЕО) (23)

Iнше ТВ 2022.03.29 13:06
12:59 29.03.2022 По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших. 22 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из под завалов 18 человек, которых передано медработникам). Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия. Глава Николаевской НВОГА Виталий Ким опубликовал видео, на котором запечатлен момент ракетного удара по зданию.
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