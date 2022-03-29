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Фокус: Украина

29.03.2022 10:39 Кулеба предлагает вести ответственность за символ Z всем странам (21)

Аргументы и Факты Украина 2022.03.29 11:09
Киев, 29 марта - АиФ-Украина. Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба предлагает всем государствам ввести уголовную ответственность за демонстрацию символа Z, как способ публично поддержать pоссийскую военную aгрессию. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, с ссылкой на слова Кулебы. "Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа "Z" как способ публично поддержать aгрессивную войну
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