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Обстрел ОВА в Николаеве: разбираются завалы, внутри слышны голоса выживших

Обстрел ОВА в Николаеве: разбираются завалы, внутри слышны голоса выживших (79)

Вести.ua 2022.03.29 12:45
Наталия Левченко 29 марта 2022, 12:19 Сообщается о трех погибших Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире UAразом сообщил о последствиях ракетного удара по зданию администрации. "29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения", - сообщила пресс- служба ГСЧС.
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