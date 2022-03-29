Обстрел ОВА в Николаеве: разбираются завалы, внутри слышны голоса выживших (79)

Вести.ua 2022.03.29 12:45

Наталия Левченко 29 марта 2022, 12:19 Сообщается о трех погибших Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире UAразом сообщил о последствиях ракетного удара по зданию администрации. "29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения", - сообщила пресс- служба ГСЧС.