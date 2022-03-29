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Фокус: Украина

Ракетные удары по Днепропетровщине: Попали в виадук и повредили технику (25)

Depo 2022.03.29 12:30
Сразу в трех районах Днепропетровщины упали российские ракеты Сергей Колмогоров Журналист региональной редакции Depo.Днипро 29 марта 2022 11:17 В Днепропетровской области вслед за ракетным ударом по Никопольскому району несколько ракет прилетели в Новомосковский и Павлоградский районы. Как сообщил глава военной администрации Днепропетровщины валентин Резниченко, в Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского
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