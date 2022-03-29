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Командир элитной дивизии оккупантов приказал сровнять с землей украинские села (видео)

Командир элитной дивизии оккупантов приказал сровнять с землей украинские села (видео) (28)

УСИ Одесса 2022.03.29 14:27
29 марта 2022, 11:55 Командир "элитной" 4-й танковой (Кантемировской) дивизии войск оккупантов полковник Евгений Журавлев приказ открыть огонь по ряду украинских сел в Сумской области, чтобы полностью уничтожить населенные пункты. Об этом сообщает СБУ. В спецслужбе опубликовали перехваченные в Тростянце разговоры между двумя офицерами оккупационной армии, под позывными "Венец" и "Ратник". По оперативной информации, "Венец" - полковник Журавлев. "Ратник" -
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