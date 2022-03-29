Командир элитной дивизии оккупантов приказал сровнять с землей украинские села (видео) (28)

- "По населенным пунктам ху*рь. Сравняй с землей", - СБУ перехватила разговоры оккупантов : НикВести 18:08
- "Лупи везде. По населенным пунктам прямо х...ярь". СБУ перехватила разговор оккупантов : Гордон 16:06
- "Сравняйте с землей". Оккупантам приказывают уничтожать населенные пункты в Украине - СБУ перехватила разговор : Новое Время 15:31
- СБУ перехватила приказ оккупантов сравнять с землей два украинских села : Сегодня.ua 15:01
- Стереть село с лица земли: рашисты массово нарушают законы и обычаи войны в Украине : Кривбасс On-Line 14:52
- Командир элитной дивизии оккупантов приказал сровнять с землей украинские села (видео) : УСИ Одесса 14:27
- "Сравняй эти два села"": россия массово нарушает законы и обычаи войны : Odessa Online 14:19
- "Сровнять с землей от востока до запада": СБУ опубликовала очередной разговор оккупантов Сумской области : Завтра.UA 13:49
- "Надо сравнить с землей": СБУ перехватила разговор между российскими оккупантами : ТСН.ua 13:31
- "Сровнять с землей от востока до запада": СБУ опубликовала разговор оккупантов на Сумщине : УНИАН 13:15
- "Вот эти 2 населенных пункта, сравняй эти 2 села". СБУ опубликовала разговор двух рашистских офицеров (АУДИО) : Iнше ТВ 13:06
- Оккупанты отдают приказы сравнивать с землей украинские села - СБУ : Главное 13:05
- Оккупанты отдают приказы сравнивать с землей мирные населенные пункты, - СБУ : Еспресо TV 13:04
- "Сравнять с землей": перехватили разговор россиян об уничтожении сел в Сумской области : Goodnews.ua 12:53
- Карательная операция по уничтожению украинцев: СБУ сообщила о массовых нарушениях Россией правил войны в Украине : Телеканал "Дом" 12:47
- Е*они туда побольше, чтобы сравнять эти два села: опубликованы доказательства зверств оккупантов : РБК-Україна 12:46
- "Нужно сравнять с землей": СБУ показала запись переговоров оккупантов об уничтожении мирных граждан : Апостроф 12:45
- "По населенным пунктам ху*рь. Сравняй с землей" - СБУ перехватила разговоры оккупантов : Українська правда 12:40
- "Сравнять с землей": как оккупантам отдают приказы об уничтожении украинцев : Politeka 12:40
- "Сравнять с землей от восточной до западной стороне": В СБУ обнародовали перехват оккупантов, на котором командир отдает приказ, чтобы уничтожить село на Сумщине : Преступности.нет 12:40
- РФ отдает приказы "сравнять с землей" населенные пункты Украины : Bigmir)net Новости 12:39
- Приказывают сравнять с землей украинские села: СБУ перехватила разговор российских командиров : Front News International 12:36
- Командир оккупантов приказал уничтожить два села на Сумщине (видео) : Главком 12:35
- "Сравнять с землей": перехватили разговор россиян об уничтожении сел в Сумской области : Укринформ 12:32
- "Сровнять с землей": полковник рф отдал приказ на уничтожение украинских сел, СБУ перехватила разговор : Znaj.ua 12:16
- "Сравнять с землей": в сеть попал разговор оккупантов об обстреле сел в Украине. Аудио : Obozrevatel 12:16
- Перехват СБУ: Оккупанты отдают прямые приказы об уничтожении украинских сел (АУДИО) : ОстроВ 11:39