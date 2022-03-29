Под Харьковом ликвидировали командира бригады РФ с "неудачным названием": бригады тоже уже нет (24)

Politeka 2022.03.29 13:10

Украинскими защитниками был ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило. сегодня, 13:03 Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет Politeka.net Согласно данным, полковника ликвидировали во время боев под Харьковом. Добавим, что ранее стало известно, что в ходе военных действий России против Украины 200-ая мотострелковая бригада была уничтожена почти полностью.