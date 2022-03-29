Под Харьковом ликвидировали командира бригады РФ с "неудачным названием": бригады тоже уже нет (24)

- 29.03.2022 13:40 Под Харьковом уничтожен очередной российский полковник : ДонПресс 14:03
- 29 марта, 13:42 Украинские военные под Харьковом уничтожили командира 200-й отдельной мотострелковой бригады : Думская.net 14:03
- "Заблудился, но уже вернулся": ВСУ сообщили об уничтожении российского комбата Панова : 24 канал 14:00
- Под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ : Obozrevatel 13:46
- Под Харьковом уничтожен очередной российский полковник Денис Курило : Центр журналистских расследований 13:45
- ВСУ ликвидировали командира мотострелковой бригады полковника Дениса Курило - Генеральный штаб : ОстроВ 13:39
- Март, 29 в 13:28 В боях под Харьковом ликвидировали российского командира Дениса Курило : ICTV Факти 13:36
- Украинские военные ликвидировали командующего 200-й бригадой ВС РФ (фото) : Фокус 13:35
- Минус один полковник: под Харьковом ликвидирован камандир мотострелковой бригады оккупантов : Флот2017 13:34
- Под Харьковом ликвидировали командира российской 200-й бригады : РБК-Україна 13:31
- Под Харьковом ВСУ ликвидировали российского полковника Курило : 24 канал 13:30
- 29 марта 2022, 12:38 "Украинское сафари продолжается", - ВСУ в бою под Харьковом ликвидировали командира бригады РФ Курило : Dialog.ua 13:26
- В боях под Харьковом ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригадой, полковник Курило : Завтра.UA 13:21
- Под Харьковом ВСУ уничтожили российского командира (фото) : УНИАН 13:15
- Под Харьковом ликвидировали российского командира бригады, понесшей больше всего потерь в войне : Телеграф.com.ua 13:13
- Под Харьковом ликвидировали командира бригады РФ с "неудачным названием": бригады тоже уже нет : Politeka 13:10
- В боях под Харьковом ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады : Медиа-группа Объектив 13:09
- 29 марта, 2022 - 12:51 Командира 200-й бригады оккупантов уничтожили в боях под Харьковом : KharkivToday 13:04
- Более 1500 погибших и уничтоженный комбриг: под Харьковом оккупанты наращивают силы из-за потерь : 24 канал 13:00
- ВСУ уничтожили командира мотострелковой бригады оккупантов : Комментарии.UA 12:41
- В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали российского командира : ТСН.ua 12:47
- В боях под Харьковом. ВСУ ликвидировали командира 200-й омсбр РФ, понесшей больше всего потерь в войне против Украины : Новое Время 12:46
- Под Харьковом ликвидирован командир мотострелковой бригады : Главное 12:35
- ВСУ уничтожили командира мотострелковой бригады оккупантов : MY.UA 12:31