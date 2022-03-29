Лондон не намерен снимать санкции с РФ из-за подписания мирного договора (24)

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- Соглашения о прекращении огня будет недостаточно для снятия санкций с россии - Джонсон : Слово і Діло 18:12
- Март, 29 в 17:51 Британия: соглашений о прекращении огня в Украине недостаточно для снятия санкций с РФ : ICTV Факти 18:06
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- Соглашение о прекращении огня: Джонсон объяснил, что будет с санкциями против рф : MY.UA 17:31
- Великобритания не будет снимать санкции с России даже после прекращения огня : Страна.ua 17:31
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