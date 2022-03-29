Лондон не намерен снимать санкции с РФ из-за подписания мирного договора (24)

Корреспондент.net 2022.03.29 17:38

Текст: Елена Качуровская, 29 марта 2022, 17:35 Джонсон прокомментировал перспективу отмену санкций против РФ Джонсон считает, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соглашения между Россией и Украиной будет недостаточно для снятия с РФ британских санкций.