Украина примет участие во встрече Североатлантического совета (26)

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- Главы МИД стран НАТО соберутся в Брюсселе на следующей неделе. На встречу позвали Украину : Страна.ua 17:01
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- Украину пригласили на встречу глав МИД стран НАТО : APnews.com.ua 17:00
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- 29 Березня 2022, 16:30 НАТО пригласила Украину на встречу Североатлантического совета : Восточный Вариант 16:45
- Главу МИД Украины пригласили на встречу НАТО : Bigmir)net Новости 16:39
- В НАТО назвали даты встречи Североатлантического совета с участием Украины : Судебно-юридическая газета 16:39
- 29.03.2022 16:17 Украина в начале апреля примет участие во встрече Североатлантического совета : ДонПресс 16:33
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- 16:12 29 Мар 2022 Украину пригласили на следующую встречу Североатлантического совета : Рубрика 16:30
- Пройдет 6-7 апреля. Кулебу пригласили на встречу Североатлантического совета на уровне министров : Новое Время 16:16
- Украина примет участие во встрече Североатлантического совета : РБК-Україна 16:16
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- Следующее заседание НАТО на уровне министров состоится в апреле, Украина приглашена : Слово і Діло 16:12
- В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины : УП Європейська правда 16:04
- В НАТО назвали даты новой встречи Североатлантического совета с участием Украины : Українська правда 15:40