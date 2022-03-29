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17:49 29.03.2022 Британия начала арестовывать яхты российских бизнесменов из окружения путина

17:49 29.03.2022 Британия начала арестовывать яхты российских бизнесменов из окружения путина (25)

Петр и Мазепа 2022.03.29 18:10
В Великобритании впервые арестовали яхту, которой, по предварительным данным, владеет российский бизнесмен из окружения путина. Причем, сам неназванный бизнесмен не находится в санкционных списках, но имеет "тесные связи" с путиным. Как сообщает британский министр транспорта Грант Шепс, 60-метровая яхта под названием Phi, которая ходит под флагом Мальты, была арестована в британских водах в рамках санкций против РФ.
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