17:49 29.03.2022 Британия начала арестовывать яхты российских бизнесменов из окружения путина (25)

Петр и Мазепа 2022.03.29 18:10

В Великобритании впервые арестовали яхту, которой, по предварительным данным, владеет российский бизнесмен из окружения путина. Причем, сам неназванный бизнесмен не находится в санкционных списках, но имеет "тесные связи" с путиным. Как сообщает британский министр транспорта Грант Шепс, 60-метровая яхта под названием Phi, которая ходит под флагом Мальты, была арестована в британских водах в рамках санкций против РФ.